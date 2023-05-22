Новости часа: 8 человек пострадали в Белгородской области после атаки украинской ДРГ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ, погибших нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Москве ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду 22 мая. Это данные МЧС.

Почти 14 тысяч человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье до конца этого года. Об этом сообщили власти региона.