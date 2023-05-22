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Новости

22 мая, 20:00

Общество

Новости часа: 8 человек пострадали в Белгородской области после атаки украинской ДРГ

Новости часа: 8 человек пострадали в Белгородской области после атаки украинской ДРГ

Новости часа: подавший сигнал тревоги самолет рейса Сургут – Москва сел в Перми

Самолет рейсом Сургут – Москва подал сигнал тревоги

Новости часа: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

"Актуальный репортаж": крупнейшее за 100 лет наводнение произошло в Италии

Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область – Песков

Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Полиция обнаружила метамфетамин у капитана катера, который столкнулся с вышкой в Пхукете

Новости часа: на Ленинградском шоссе начали ремонт дорожного покрытия

Новости часа: два клинических исследования в области гематологии проведут в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ, погибших нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Москве ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду 22 мая. Это данные МЧС.

Почти 14 тысяч человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье до конца этого года. Об этом сообщили власти региона.

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