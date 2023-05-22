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Новости

22 мая, 18:45

Спорт

Новости часа: подавший сигнал тревоги самолет рейса Сургут – Москва сел в Перми

Новости часа: подавший сигнал тревоги самолет рейса Сургут – Москва сел в Перми

Самолет рейсом Сургут – Москва подал сигнал тревоги

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подавший сигнал тревоги самолет рейсом Сургут – Москва сел в Перми из-за того, что пассажиру стало плохо. Об этом сообщили в авиакомпании.

Президент МОК Томас Бах поблагодарил G7 за поддержку рекомендаций об участии россиян в соревнованиях. Об этом заявила пресс-служба МОК.

Корабль Crew Dragon с экипажем на борту пристыковался к МКС. Это данные NASA.

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