"Актуальный репортаж": крупнейшее за 100 лет наводнение произошло в Италии

Стихийное бедствие в данный момент переживает Италия. В стране произошло крупнейшее за 100 лет наводнение. Количество осадков, которое выпадает в среднем за полгода, обрушилось на города за 36 часов.

Итальянцы сутками ждали спасателей на крышах своих домов. Из берегов вышли реки, ничего не осталось от дорог.

Что стало причиной такого мощного катаклизма? И грозит ли это другим странам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.