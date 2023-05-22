Полиция обнаружила метамфетамин у капитана катера, который столкнулся с вышкой в Пхукете

В крови капитана морского судна, которое столкнулось с сигнальной вышкой на Пхукете, нашли метамфетамин. Об этом сообщили тайские СМИ.

Полиция продолжает расследовать крушение катера, в результате которого пострадали 35 человек. Судно возвращалось в порт после прогулки и рядом с берегом врезалось в бетонную конструкцию. Все пострадавшие в аварии были доставлены в ведущие больницы Пхукета.

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