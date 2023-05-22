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Происшествия

Новости регионов: микроавтобус сдуло с дороги мощным порывом ветра в Норильске

Новости регионов: микроавтобус сдуло с дороги мощным порывом ветра в Норильске

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Семь пассажиров, в том числе трое детей, пострадали в аварии в Норильске. По предварительной версии, микроавтобус, который направлялся в аэропорт, сдуло с дороги мощным порывом ветра. Водитель не сумел удержать машину на дороге, съехал в кювет и врезался в фонарный столб.

В Норильске перестало заходить солнце. В городе наступил полярный день, который закончится только в конце июля, то есть через 68 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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