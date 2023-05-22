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Провокацию с осквернением Корана в Волгограде организовали при участии американских служб

Провокацию с осквернением Корана в Волгограде организовали при участии американских служб

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Провокация с осквернением Корана в Волгограде была организована при участии американских спецслужб. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на свои источники в МВД.

Ранее полицейские задержали жителя Волгограда Никиту Журавеля, который устроил акцию с сожжением Корана на одной из центральных улиц города. На допросе он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины, которые в свою очередь, по мнению международных наблюдателей, работают под полным контролем американских и британских секретных ведомств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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