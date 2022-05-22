Сгоревший в Одинцово автобус прошел необходимую техпроверку

Сгоревший в Одинцове автобус прошел перед рейсом необходимую техпроверку и был полностью исправен, сообщили в Минтрансе Московской области.

В результате ДТП загорелся рейсовый автобус в подмосковном Одинцово, сообщили в экстренных службах. Причины ЧП устанавливаются, также назначены техническая и пожарная экспертизы.

Пострадавших нет.

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