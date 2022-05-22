Рейсовый автобус загорелся в Одинцово в результате ДТП

В результате ДТП загорелся рейсовый автобус в подмосковном Одинцово, сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что пожар начался на перекрестке, все пассажиры и водитель успели выйти, пострадавших нет. В причинах произошедшего в настоящее время разбирается полиция.

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