Два человека погибли в ДТП с грузовиками на трассе у города Бородина

Жуткая авария произошла на трассе недалеко от города Бородино. Там столкнулись и загорелись две фуры. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с дымящимися машинами и травой у дороги.

Один из грузовиков выгорел почти полностью. Как сообщили в пресс-службе полиции Красноярского края, оба водителя погибли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.