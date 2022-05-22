Полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу в Мякинине

Полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу в подъезде жилого дома. Это произошло в ЖК "Спутник" в Мякинине. Пострадал один человек. Раны нетяжелые, врачи уже отпустили его домой.

Очевидцы рассказывают, что стрелок был пьян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.