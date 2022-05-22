Техас охватили лесные пожары

Апокалиптичные кадры сняли жители Техаса. Там задыхаются от дыма – штат охватили лесные пожары. В округе Тейлор огонь распространился на территории более 500 гектаров. Пока удалось локализовать лишь десять процентов.

В ближайшее время площадь пожаров может серьезно вырасти из-за сильного ветра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.