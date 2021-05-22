В Сети появилось видео, как женщина в Казани пинает ногами свою дочь

В Казани на видео попала женщина, которая пинала свою дочь на глазах у прохожих. На кадрах видно, как девочка подходит к подъезду, а ее мать начинает размахивать ногами.

Ребенок убегает, но возвращается и просит ее больше так не делать. Видео опубликовали в соцсетях, а позже им заинтересовались полицейские.

Есть информация, что женщину уже задержали. К делу подключилась прокуратура, проводится проверка. Жильцы рассказали, что не первый раз наблюдают такую картину во дворе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.