В Королеве водитель внедорожника расстрелял людей на пешеходном переходе

В подмосковном Королеве водитель внедорожника расстрелял семью с ребенком. Причиной стал конфликт. Водитель едва не сбил людей на пешеходном переходе и получил за это удар самокатом по машине.

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