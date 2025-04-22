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22 апреля, 22:15

Происшествия

Новости регионов: четыре человека пострадали после взрывов во Владимирской области

Новости регионов: четыре человека пострадали после взрывов во Владимирской области

Автомобиль перевернулся на 104-м километре МКАД

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Четыре человека пострадали в результате возгорания и взрыва боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Из-за ЧП пришлось эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков, а также перекрывать дороги. Несколько боеприпасов упали в частном секторе, но обошлось без жертв.

В Санкт-Петербурге опрокинулась фура с ящиками пива. Инцидент произошел на Кольцевой автодороге. По данным инспекторов, грузовик врезался в отбойник, и из прицепа на проезжую часть вывалился товар. Часть банок от удара лопнули, а оставшиеся укатились и перекрыли несколько полос.

Музыканты Государственного академического симфонического оркестра Башкортостана выступили перед пассажирами самолета, который летел из Сочи в Москву. Они исполнили известную композицию из фильма "Небесный тихоход".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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