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22 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: спасатели локализовали пожар на складах в Приморье

Новости регионов: спасатели локализовали пожар на складах в Приморье

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В Приморском крае произошел крупный пожар в поселке Соловей Ключ. В ночь на 22 апреля там загорелись два склада со строительными материалами, огонь охватил тысячу квадратных метров. К этой минуте пожар локализован, никто не пострадал. Спасатели не допустили перехода огня на жилые дома, однако конструкции одного из складов обрушились.

Проливные дожди обрушились на Благовещенск. Дороги и тротуары ушли под воду, местами улицы затопило так сильно, что жителям пришлось придумывать альтернативный способ передвижения. Некоторые горожане пересели с автомобилей на надувные лодки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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