Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

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22 апреля, 22:30

Общество

Новости часа: суд арестовал главных фигурантов дела об убийстве мужчины в Москве

Новости часа: суд арестовал главных фигурантов дела об убийстве мужчины в Москве

Суд арестовал шестого фигуранта дела об убийстве москвича из-за парковки

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд арестовал шестерых фигурантов дела об убийстве мужчины в Люблине, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным Дептранса Москвы, две зоны посадки и высадки пассажиров обустроили вместо стоянок такси в центре города.

Как рассказал синоптик Роман Вильфанд, в конце недели в Москве ожидается до 20 градусов тепла.

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