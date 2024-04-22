Новости часа: суд арестовал главных фигурантов дела об убийстве мужчины в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд арестовал шестерых фигурантов дела об убийстве мужчины в Люблине, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным Дептранса Москвы, две зоны посадки и высадки пассажиров обустроили вместо стоянок такси в центре города.

Как рассказал синоптик Роман Вильфанд, в конце недели в Москве ожидается до 20 градусов тепла.

