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22 апреля, 20:00

Происшествия

Новости регионов: бывший боец ВДВ спас ребенка с карниза 4-го этажа в Кирове

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В Кирове бывший десантник спас девочку, которая могла сорваться с 4-го этажа. Ребенка на карнизе балкона заметили очевидцы, которые сразу вызвали спасателей. Однако мужчина не стал их дожидаться, спустился с 5-го этажа, открыл окно и запустил девочку внутрь. Что именно произошло, и зачем девочка так рисковала – она объяснить не смогла.

Тем временем на хлебном комбинате в Подольске произошла драка. Инцидент сняла камера видеонаблюдения. Два сотрудника цеха начали выяснять отношения. В итоге те, кто попытался их разнять, тоже включились в драку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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