Новости регионов: три человека погибли из-за пожара на заводе в Воронеже

Три человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара на заводе "ЭЛМАШ" в Воронеже. В настоящее время специалисты тушат пожар. Пока спасатели локализовали огонь на площади 500 "квадратов".

В Магаданской области спасателям пришлось эвакуировать рыбаков. 24 человека оказались на отколовшейся льдине в бухте Гертнера. Один из них упал в воду, но спасатели смогли достать его и передали медикам. Остальных рыбаков перевезли на берег.

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