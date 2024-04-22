Суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об аресте фигурантов дела об убийстве байкера

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об аресте трех фигурантов дела об убийстве Кирилла Ковалева после спора из-за парковки в Люблине. Материалы в отношении Нахида Гусейнова, а также Низами и Бахтияра Аббасовых поступили в суд. Им продлили срок задержания на 72 часа.

По данным следствия, Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову, припарковавшему автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ответ водитель ударил мужчину ножом и скрылся. Пострадавший умер в больнице.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.