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22 апреля, 09:15

Происшествия

Суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об аресте фигурантов дела об убийстве байкера

Суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об аресте фигурантов дела об убийстве байкера

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Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об аресте трех фигурантов дела об убийстве Кирилла Ковалева после спора из-за парковки в Люблине. Материалы в отношении Нахида Гусейнова, а также Низами и Бахтияра Аббасовых поступили в суд. Им продлили срок задержания на 72 часа.

По данным следствия, Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову, припарковавшему автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ответ водитель ударил мужчину ножом и скрылся. Пострадавший умер в больнице.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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