22 апреля, 09:15Происшествия
Суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об аресте фигурантов дела об убийстве байкера
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об аресте трех фигурантов дела об убийстве Кирилла Ковалева после спора из-за парковки в Люблине. Материалы в отношении Нахида Гусейнова, а также Низами и Бахтияра Аббасовых поступили в суд. Им продлили срок задержания на 72 часа.
По данным следствия, Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову, припарковавшему автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ответ водитель ударил мужчину ножом и скрылся. Пострадавший умер в больнице.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.