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Происшествия

Новости часа: ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС

Новости часа: ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС

В Большом московском цирке на проспекте Вернадского объявили эвакуацию

Новости часа: система ПВО сработала в Крыму

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Челябинске

Новости часа: один человек погиб в ДТП с автобусом в Башкирии

ВСУ за ночь выпустили более 30 снарядов по левобережью Херсонской области

В результате обстрела ВСУ три населенных пункта в Курской области оказались обесточены

Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Башкирии

Крупная авария с бензовозом произошла в американском штате Коннектикут

Грузовое судно под либерийским флагом село на мель у Сахалина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС, сообщает Росэнергоатом.

Крым и Херсонскую область свяжут электрички, первые могут запустить уже в мае, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Три жилых корпуса на 266 квартир построят на юго-западе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

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