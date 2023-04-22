Новости часа: ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС, сообщает Росэнергоатом.

Крым и Херсонскую область свяжут электрички, первые могут запустить уже в мае, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Три жилых корпуса на 266 квартир построят на юго-западе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.