Новости часа: один человек погиб в ДТП с автобусом в Башкирии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии увеличилось до 11, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Правительство Российской Федерации направит более 60,5 миллиарда рублей на реконструкцию транспортной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина.

Сегодня, 22 апреля, в Москве промоют дороги и тротуары специальным шампунем в субботу, рассказал Сергей Собянин.