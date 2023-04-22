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Новости часа: один человек погиб в ДТП с автобусом в Башкирии

Новости часа: один человек погиб в ДТП с автобусом в Башкирии

ВСУ за ночь выпустили более 30 снарядов по левобережью Херсонской области

В результате обстрела ВСУ три населенных пункта в Курской области оказались обесточены

Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Башкирии

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Ураган разрушил жилье пострадавших от землетрясения в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии увеличилось до 11, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Правительство Российской Федерации направит более 60,5 миллиарда рублей на реконструкцию транспортной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина.

Сегодня, 22 апреля, в Москве промоют дороги и тротуары специальным шампунем в субботу, рассказал Сергей Собянин.

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