В результате обстрела ВСУ три населенных пункта в Курской области оказались обесточены

В результате обстрела Вооруженными силами Украины три населенных пункта в Курской области оказались обесточены. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

По словам главы региона, зафиксировано более 20 прилетов. Жертв и разрушений нет, но повреждены сети электроснабжения. Без света остаются жители одной деревни и двух сел. Губернатор сообщил, что бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

