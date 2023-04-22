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Происшествия

В результате обстрела ВСУ три населенных пункта в Курской области оказались обесточены

В результате обстрела ВСУ три населенных пункта в Курской области оказались обесточены

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В результате обстрела Вооруженными силами Украины три населенных пункта в Курской области оказались обесточены. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

По словам главы региона, зафиксировано более 20 прилетов. Жертв и разрушений нет, но повреждены сети электроснабжения. Без света остаются жители одной деревни и двух сел. Губернатор сообщил, что бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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