Открытое горение в нежилом здании в Королеве ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в нежилом реконструируемом здании в Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании в нежилой постройке на улице Космонавта Стрекалова поступила на пульт спасателей в 14:44. Здание находилось на реконструкции. По предварительным данным, во время строительных работ на объекте загорелась битумная кровля. Вскоре после прибытия пожарных огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.