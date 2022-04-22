Затор сформировался на Симферопольском шоссе из-за пожара

Затор сформировался на Симферопольском шоссе по направлению в область из-за пожара. Кадрами поделились очевидцы.

Черный дым видно за несколько километров. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.