Задержаны еще 6 руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko

Еще шестеро руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko были задержаны. Об этом сообщили в МВД.

Следствие просит об их аресте. Вице-президента компании взяли еще прошлой осенью. По данным МВД, ущерб от деятельности организации составляет более пяти миллиардов рублей. А среди обманутых есть не только россияне, но и граждане СНГ, Европы и США.

Finiko начала привлекать средства граждан в 2018 году. Обещали месячную доходность в 20–30%. Прошлым летом компания перестала выплачивать деньги вкладчикам.

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