Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт на железной дороге в Крыму. По данным спецслужб, он является сторонником запрещенной в России организации "Исламское государство". У задержанного нашли две бомбы и экстремистскую литературу.

А на прошлой неделе ФСБ выявила еще одного человека, который планировал устроить теракт на вокзале. Он уже собрал элементы для изготовления взрывного устройства. По данным спецслужб, задержанный сотрудничал с террористами, а финансирование получал из-за рубежа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

