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22 марта, 19:30

Происшествия

В Санкт-Петербурге грумера уволили после избиения собаки

В Санкт-Петербурге грумера уволили после избиения собаки

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Грумера уволили после того, как мастер избила собаку во время процедуры в одном из зоосалонов Санкт-Петербурга. Хозяйка обнаружила у своего питомца кровоподтеки после похода к салон и обратилась к администрации.

Женщине прислали видеозаписи, чтобы доказать бережное обращение с животным, однако на кадрах было видно, как грумер бьет собаку по носу и туловищу, а также прижимает ее к стене. Мастер призналась в содеянном и объяснила, что во время процедуры животное вело себя агрессивно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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