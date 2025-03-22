Смертельное ДТП произошло на Михалковской улице в Москве

Грузовик насмерть сбил 11-летнего ребенка на севере Москвы. По данным Дептранса, авария произошла на Михалковской улице.

За рулем был 44-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле в прокуратуре.

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