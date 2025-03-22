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22 марта, 13:30

Происшествия

Смертельное ДТП произошло на Михалковской улице в Москве

Смертельное ДТП произошло на Михалковской улице в Москве

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Грузовик насмерть сбил 11-летнего ребенка на севере Москвы. По данным Дептранса, авария произошла на Михалковской улице.

За рулем был 44-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле в прокуратуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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