22 марта, 13:30Происшествия
Смертельное ДТП произошло на Михалковской улице в Москве
Грузовик насмерть сбил 11-летнего ребенка на севере Москвы. По данным Дептранса, авария произошла на Михалковской улице.
За рулем был 44-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле в прокуратуре.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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