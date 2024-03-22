Музыканты группы "Пикник" находятся в безопасности после ЧП в "Крокусе"

Участники группы "Пикник" заявили, что следят за информацией о произошедшей перед их концертом в "Крокус Сити Холле" трагедии. Там неизвестные открыли стрельбу, в результате которой, предварительно, погибли 40 человек, число пострадавших превысило 100.

Музыканты подчеркнули, что оценить масштаб случившегося пока не представляется возможным.

Уточняется, что участники и менеджмент группы живы и находятся в безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.