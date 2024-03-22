Глава МВД получает доклады в режиме реального времени об обстановке на месте ЧП

Глава МВД Владимир Колокольцев получает доклады в режиме реального времени об обстановке на месте ЧП в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити

Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.

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