Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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22 марта, 23:30

Происшествия

Глава МВД получает доклады в режиме реального времени об обстановке на месте ЧП

Глава МВД получает доклады в режиме реального времени об обстановке на месте ЧП

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Глава МВД Владимир Колокольцев получает доклады в режиме реального времени об обстановке на месте ЧП в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоСтанислав Кулик
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