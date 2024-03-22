Должностные лица руководства Росгвардии прибыли на место теракта в Подмосковье, сообщается в телеграм-канале службы. Они координируют действия подразделений.

ФСБ России сообщила, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

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