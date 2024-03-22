Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

22 марта, 23:30

Происшествия

Пострадавших в результате теракта помещают в медучреждения Подмосковья

Пострадавших в результате теракта помещают в медучреждения Подмосковья

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Пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" госпитализируют в медицинские учреждения подмосковных городских округов Красногорск, Химки и Одинцово. По предварительным данным, в результате теракта 40 человек погибли и более 100 ранены. Пять человек в тяжелом состоянии. В "Крокус Сити Холле" работает более 70 бригад скорой помощи. Из подвала здания выведены порядка 100 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
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