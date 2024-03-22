Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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22 марта, 23:15

Происшествия

Опубликованы номера телефонов экстренных служб Москвы и Московской области

Опубликованы номера телефонов экстренных служб Москвы и Московской области

Следователи начали работу на месте теракта в "Крокус Сити Холле"

"Яндекс.Такси" сделал бесплатными все поездки из района "Крокус Сити Холла"

Во многих регионах РФ отменили массовые мероприятия из-за теракта

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Сотрудники оперативных служба продолжают работать на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"

Опубликованы номера телефонов экстренных служб Москвы и Московской области. Позвонив по номеру, можно узнать о месте нахождения и состоянии родных.

Так, можно позвонить на горячую линию министерства здравоохранения Московской области +7 (498) 602-03-01. Также можно позвонить и узнать по поводу поступления больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
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