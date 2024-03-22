Опубликованы номера телефонов экстренных служб Москвы и Московской области. Позвонив по номеру, можно узнать о месте нахождения и состоянии родных.

Так, можно позвонить на горячую линию министерства здравоохранения Московской области +7 (498) 602-03-01. Также можно позвонить и узнать по поводу поступления больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.