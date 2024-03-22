22 марта, 23:00Происшествия
Глава МВД Владимир Колокольцев прибыл на место теракта в "Крокус Сити Холле"
Глава МВД Владимир Колокольцев прибыл на место теракта в "Крокус Сити Холле". Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте по факту ЧП в "Крокусе".
Кроме того, глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при ЧП.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.
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