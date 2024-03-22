Глава МВД Владимир Колокольцев прибыл на место теракта в "Крокус Сити Холле". Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте по факту ЧП в "Крокусе".

Кроме того, глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при ЧП.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити

Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.

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