22 марта, 22:45Происшествия
Около 320 человек и 40 единиц спецтехники работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"
Около 320 человек и 40 единиц спецтехники работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле", среди них – сотрудники СОБР и ОМОН, пожарные и медики.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.