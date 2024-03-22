В регионах РФ отменили массовые мероприятия после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили власти субъектов.

Более того, в выходные для посетителей будут закрыты все музеи Третьяковской галереи.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

