22 марта, 22:45Происшествия
Дептранс обеспечит безостановочную работу автобусов Мосгортранса у "Крокус Сити Холла"
Автобусы особо большого класса Мосгортранса будут работать у "Крокус Сити Холла" столько, сколько потребуется. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", где была открыта стрельба по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.