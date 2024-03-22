Дептранс обеспечит безостановочную работу автобусов Мосгортранса у "Крокус Сити Холла"

Автобусы особо большого класса Мосгортранса будут работать у "Крокус Сити Холла" столько, сколько потребуется. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити

Холл", где была открыта стрельба по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.