В ФСБ сообщили о 100 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", по данным на 22:30 22 марта, погибли около 40 человек и более 100 пострадали. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

ЧП произошло в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании начался пожар.

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