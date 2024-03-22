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22 марта, 22:45

Происшествия

Жителей Москвы попросили сдать донорскую кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Жителей Москвы попросили сдать донорскую кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"

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Жителей Москвы попросили сдать донорскую кровь для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Центр крови ФМБА России будет принимать кровь и ее компоненты в субботу, 23 марта, с 08:30.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
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