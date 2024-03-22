Жителей Москвы попросили сдать донорскую кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Жителей Москвы попросили сдать донорскую кровь для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Центр крови ФМБА России будет принимать кровь и ее компоненты в субботу, 23 марта, с 08:30.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити

Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.