Губернатор Подмосковья прокомментировал ситуацию в "Крокус Сити Холле"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию в "Крокус Сити Холле". Он отметил, что сотрудники оперативных служб делают все, чтобы спасти людей. На месте происшествия работают сотрудники СОБР и ОМОН, пожарные и медики.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити

Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.

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