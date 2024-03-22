22 марта, 22:45Происшествия
В МЧС заявили, что к тушению пожара в "Крокус Сити Холле" привлекли третий вертолет
К тушению пожара в "Крокус Сити Холле" привлечены два вертолета, к вылету готовится еще один. Об этом заявили в МЧС.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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