Пожару в "Крокус Сити Холле" присвоили повышенный ранг сложности

Пожару в "Крокус Сити Холле" был присвоен повышенный ранг сложности. В связи с произошедшим в столичном регионе усилены меры безопасности и отменены все массовые мероприятия.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити

Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.

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