22 марта, 22:30Происшествия
Пожару в "Крокус Сити Холле" присвоили повышенный ранг сложности
Пожару в "Крокус Сити Холле" был присвоен повышенный ранг сложности. В связи с произошедшим в столичном регионе усилены меры безопасности и отменены все массовые мероприятия.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.