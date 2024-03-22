Усиленные досмотры пассажиров организовали в столичном метро

Усиленные досмотры пассажиров организовали в Московском метро, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса. На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы Службы безопасности метро.

ЧП произошло в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании начался пожар.

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