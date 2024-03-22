Пожарные протянули автовышку к крыше "Крокус Сити Холла"

Спасатели протянули к крыше "Крокус Сити Холла" пожарную автовышку и начали пролив горящих конструкций. Кроме того, на месте происшествия работают не менее 50 автомобилей скорой помощи и десятки правоохранителей.

Тем временем в Генпрокуратуре заявили, что количество пострадавших в результате ЧП уточняется. Из здания ТЦ идет эвакуация граждан.

Кроме того, в ФСБ отметили, что силовые ведомства предпринимают необходимые меры в связи со стрельбой в здании. На данный момент оно оцеплено.

Трагедия произошла в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. Позднее ФСБ сообщила, что в результате стрельбы погибли и пострадали люди.

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