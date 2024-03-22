Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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22 марта, 22:00

Происшествия

Массовые мероприятия отменили в Истре, Люберцах и Подольске

Массовые мероприятия отменили в Истре, Люберцах и Подольске

Два вертолета прибыли на место ЧП в "Крокус Сити Холле"

Прокурор Подмосковья прибыл к месту ЧП в "Крокус Сити Холле"

Более 70 бригад скорой помощи работают около "Крокус Сити Холла"

Москвичей призвали доверять официальным источникам информации о ЧП в "Крокус Сити Холле"

Очевидцы рассказали о ЧП в "Крокус Сити Холле"

Десять автобусов Мосгортранса направлены к "Крокус Сити Холлу" для эвакуации людей

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кровавым терактом"

К "Крокус Сити Холлу" направили 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

Вслед за столичным регионом массовые мероприятия отменили в Истре, Люберцах и Подольске. Также отменены культурные и спортивные мероприятия.

Такие же меры предприняты и в Липецке. Об этом сообщил мэр города.

ЧП произошло в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. Позднее в ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли и пострадали люди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
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