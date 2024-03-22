Вслед за столичным регионом массовые мероприятия отменили в Истре, Люберцах и Подольске. Также отменены культурные и спортивные мероприятия.

Такие же меры предприняты и в Липецке. Об этом сообщил мэр города.

ЧП произошло в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. Позднее в ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли и пострадали люди.

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