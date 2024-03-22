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22 марта, 22:00

Происшествия

Два вертолета прибыли на место ЧП в "Крокус Сити Холле"

Два вертолета прибыли на место ЧП в "Крокус Сити Холле"

Прокурор Подмосковья прибыл к месту ЧП в "Крокус Сити Холле"

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На место ЧП в "Крокус Сити Холле" прибыли два вертолета. Один из них тушит здание, в другом находятся оперативные службы.

Информация о количестве погибших, пострадавших и тех, кто может находиться внутри, будет опубликована позднее.

Тем временем в Роскомнадзоре зафиксировали кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов. В том числе с перебоями работает Телеграм.

Ранее сообщалось, что неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия около 20:30 22 марта. После этого в здании начался пожар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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