Москвичей призвали доверять официальным источникам информации о ЧП в "Крокус Сити Холле"

В пятницу в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба и пожар. В связи с этим москвичей просят доверять информации только из официальных проверенных источников.

Пока точных данных о количестве находившихся в концертном зале на момент ЧП нет. Оперативные службы опубликуют достоверную информацию позднее.

Трагедия произошла в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. Позднее в ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли и пострадали люди.

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