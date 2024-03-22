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22 марта, 21:45

Происшествия

Очевидцы рассказали о ЧП в "Крокус Сити Холле"

Очевидцы рассказали о ЧП в "Крокус Сити Холле"

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Очевидцы из Строгино рассказали о ЧП в "Крокус Сити Холле". По их словам, сначала они из окна увидели густой дым. После этого стало видно зарево и открытое горение крыши.

Трагедия произошла в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. Позднее в ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли и пострадали люди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоАлина Гилева
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