Очевидцы рассказали о ЧП в "Крокус Сити Холле"

Очевидцы из Строгино рассказали о ЧП в "Крокус Сити Холле". По их словам, сначала они из окна увидели густой дым. После этого стало видно зарево и открытое горение крыши.

Трагедия произошла в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. Позднее в ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли и пострадали люди.

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