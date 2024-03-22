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22 марта, 21:45

Происшествия

Десять автобусов Мосгортранса направлены к "Крокус Сити Холлу" для эвакуации людей

Десять автобусов Мосгортранса направлены к "Крокус Сити Холлу" для эвакуации людей

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Десять автобусов Мосгортранса направлены к "Крокус Сити Холлу" для эвакуации людей с места ЧП. В случае необходимости количество автобусов будет увеличено, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Около "Крокус сити холла" работают более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

РЖД усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в местах массового скопления людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
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