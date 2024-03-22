Десять автобусов Мосгортранса направлены к "Крокус Сити Холлу" для эвакуации людей с места ЧП. В случае необходимости количество автобусов будет увеличено, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Около "Крокус сити холла" работают более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

РЖД усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в местах массового скопления людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.