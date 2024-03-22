Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кровавым терактом"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ЧП в "Крокус Сити Холле", назвав его "кровавым терактом". По ее словам, люди из разных стран выражают соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Кроме того, по заявлениям российских властей, все мировое сообщество обязано осудить происшествие.

Трагедия произошла в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. Позднее в ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли и пострадали люди.

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