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22 марта, 21:45

Происшествия

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кровавым терактом"

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кровавым терактом"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ЧП в "Крокус Сити Холле", назвав его "кровавым терактом". По ее словам, люди из разных стран выражают соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Кроме того, по заявлениям российских властей, все мировое сообщество обязано осудить происшествие.

Трагедия произошла в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. Позднее в ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли и пострадали люди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
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